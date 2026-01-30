ABC de la biodiversité conférence sur la faune sauvage Ajain
ABC de la biodiversité conférence sur la faune sauvage Ajain mardi 24 février 2026.
ABC de la biodiversité conférence sur la faune sauvage
Salle polyvalente Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Conférence illustrée sur la faune sauvage les espèces d’amphibiens, reptiles et mammifères du département de la Creuse par Jean-Pierre Lécrivain. .
Salle polyvalente Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ABC de la biodiversité conférence sur la faune sauvage Ajain a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grand Guéret