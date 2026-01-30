ABC de la biodiversité conférence sur la faune sauvage

Salle polyvalente Ajain Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Conférence illustrée sur la faune sauvage les espèces d’amphibiens, reptiles et mammifères du département de la Creuse par Jean-Pierre Lécrivain. .

Salle polyvalente Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ABC de la biodiversité conférence sur la faune sauvage Ajain a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grand Guéret