ABC de la biodiversité la biodiversité au quotidien en cœur de bourg La Saunière
ABC de la biodiversité la biodiversité au quotidien en cœur de bourg La Saunière vendredi 13 mars 2026.
ABC de la biodiversité la biodiversité au quotidien en cœur de bourg
Salle polyvalente La Saunière Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
La biodiversité du quotidien en cœur de bourg, entre continuités et ruptures écologiques. Apprendre à lire l’espace public au regard des enjeux liés au vivant avec le CAUE de la Creuse. .
Salle polyvalente La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ABC de la biodiversité la biodiversité au quotidien en cœur de bourg
L’événement ABC de la biodiversité la biodiversité au quotidien en cœur de bourg La Saunière a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grand Guéret