ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline Anzême
ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline Anzême mercredi 25 mars 2026.
ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline
Parking de la cascade Anzême Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
A la découverte du site de la cascade de la Mouline, un espace naturel remarquable .
Entre landes, zones humides et forêts, avec le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.
Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .
Parking de la cascade Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
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English : ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline
L’événement ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline Anzême a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Grand Guéret