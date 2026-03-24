ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline

Parking de la cascade Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

A la découverte du site de la cascade de la Mouline, un espace naturel remarquable .

Entre landes, zones humides et forêts, avec le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.

Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .

Parking de la cascade Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline

L’événement ABC de la biodiversité la cascade de la Mouline Anzême a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Grand Guéret