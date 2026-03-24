ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy Sainte-Feyre
ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy Sainte-Feyre mercredi 1 avril 2026.
ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy
Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
A la découverte de la flore vernale de la Forêt du Puy de Gaudy .
Partons à la rencontre des plantes à floraison précoce avec le Conservatoire botanique national du Massif Central.
Boucle de 5 km pour apprécier la diversité qui s’exprime en ce début de saison. .
Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy
L’événement ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Grand Guéret