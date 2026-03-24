ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy

Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

A la découverte de la flore vernale de la Forêt du Puy de Gaudy .

Partons à la rencontre des plantes à floraison précoce avec le Conservatoire botanique national du Massif Central.

Boucle de 5 km pour apprécier la diversité qui s’exprime en ce début de saison. .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy

L’événement ABC de la biodiversité la flore vernale de la forêt du Puy de Gaudy Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Grand Guéret