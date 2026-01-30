ABC de la biodiversité nuit de la chouette

Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Nuit de la chouette, à l’écoute des rapaces nocturnes avec le groupe de la LPO. .

Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ABC de la biodiversité nuit de la chouette

L’événement ABC de la biodiversité nuit de la chouette Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grand Guéret