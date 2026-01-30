ABC de la biodiversité soirée conviviale La Quincaillerie Guéret
ABC de la biodiversité soirée conviviale La Quincaillerie Guéret mardi 3 février 2026.
ABC de la biodiversité soirée conviviale
La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret vous propose une soirée conviviale Je participe à l’ABC .
Présentation de l’outil participatif faune Limousin avec le groupe Mammalogique et herpétologique du Limousin et animations biodiversité suivies d’un apéritif offert. .
La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ABC de la biodiversité soirée conviviale Guéret a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grand Guéret