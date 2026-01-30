ABC de la biodiversité soirée conviviale La Quincaillerie Guéret

ABC de la biodiversité soirée conviviale

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret vous propose une soirée conviviale Je participe à l’ABC .

Présentation de l’outil participatif faune Limousin avec le groupe Mammalogique et herpétologique du Limousin et animations biodiversité suivies d’un apéritif offert. .

+33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

