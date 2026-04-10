ABC DE LA BIODIVERSITÉ SORTIE BOTANIQUE VILLAGE Frontignan-de-Comminges

Frontignan-de-Comminges

ABC DE LA BIODIVERSITÉ SORTIE BOTANIQUE

VILLAGE Place de la Mairie Frontignan-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Venez découvrir, protéger et valoriser la faune et la flore locales avec l’association AREMIP.

Simple, gratuit et ouvert à tous.

Sans inscription, prévoir chaussures de marche, tenue adaptée, eau, casse-croûte et matériel d’observation.

Projet participatif pour recenser les espèces animales et végétales, cartographier les zones naturelles et agir pour intégrer la biodiversité dans l’aménagement du territoire. .

VILLAGE Place de la Mairie Frontignan-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie l.payot@ccphg.fr

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English :

Come and discover, protect and enhance local flora and fauna with the AREMIP association.

Simple, free and open to all.

No registration required. Bring walking shoes, appropriate clothing, water, snacks and observation equipment.

L’événement ABC DE LA BIODIVERSITÉ SORTIE BOTANIQUE Frontignan-de-Comminges a été mis à jour le 2026-04-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE