ABDEL KADER SECTEUR ESPACE PIERRE BACHELET Dammarie Les Lys
ABDEL KADER SECTEUR ESPACE PIERRE BACHELET Dammarie Les Lys samedi 12 septembre 2026.
ABDEL KADER SECTEUR Début : 2026-09-12 à 20:30. Tarif : – euros.
SPECTACLE EN ARABE DIALECTALAprès les cartons de ses 2 premiers spectacles, ABDELKADER SECTEUR revient sur scène avec un nouveau show entièrement inédit, et plus hilarant que jamais.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ESPACE PIERRE BACHELET LA CARTONNERIE – 824 AV DU LYS 77190 Dammarie Les Lys 77