L’inventeur de la littérature mondiale Goethe et le Divan d’Orient et d’Occident (1819) Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence

L’inventeur de la littérature mondiale Goethe et le Divan d’Orient et d’Occident (1819)

Jeudi 20 novembre 2025 de 18h à 19h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 19:30:00

2025-11-20

Conférence animée par Sophie Picard, maîtresse de conférences en littérature allemande à Aix-Marseille Université (AMU).

.En 1827, alors que bon nombre de ses contemporains voient en lui l’écrivain national allemand par excellence, Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) déclare La littérature nationale est désormais un terme vide de sens ; l’ère de la littérature mondiale (Weltliteratur) est proche, et chacun doit s’employer à en hâter l’avènement .



La conférence examinera cette proposition singulière, formulée à une époque marquée par l’avènement de l’idée nationale. En revenant à l’œuvre antérieure de Goethe, et notamment au Divan d’Orient et d’Occident, il s’agira de retracer la genèse d’une conception de la littérature entendue comme un système de communication dynamique.



Car ce recueil de poèmes et d’essais, publié dès 1819 et inspiré par la lecture du poète persan Hāfez (vers 1320-1389), peut se lire comme un laboratoire de la Weltliteratur par-delà les siècles, dans un espace idéal, Goethe y met en scène un monde où la traduction, la critique et l’échange entre personnes lettrées permettent d’ouvrir de nouveaux horizons poétiques et intellectuels.



La conférence sera également l’occasion de s’interroger sur l’écho de ces innovations goethéennes aux XXe et XXIe siècles que ce soit dans les discours artistiques, scientifiques ou politiques, l’idée d’une littérature mondiale et d’un dialogue avec les littératures extra-européennes a été réalisée, réinterprétée, critiquée, parfois instrumentalisée de manières très diverses. .

English :

Lecture by Sophie Picard, lecturer in German literature at Aix-Marseille Université (AMU).

German :

Vortrag unter der Leitung von Sophie Picard, Dozentin für deutsche Literatur an der Aix-Marseille Université (AMU).

Italiano :

Intervento di Sophie Picard, docente di letteratura tedesca all’Università di Aix-Marseille (AMU).

Espanol :

Conferencia de Sophie Picard, profesora de literatura alemana en la Universidad de Aix-Marsella (AMU).

