Abdelhak Benallou Rouge, Vert, Bleu Galerie Les filles du calvaire Paris

À travers sa peinture, l’artiste développe une réflexion sensible sur les comportements et les relations sociales, interrogeant les dynamiques intergénérationnelles et les mutations induites par les transformations technologiques. Ses toiles, d’un réalisme saisissant, captivent d’abord par leur maîtrise technique. Mais au-delà de la virtuosité, c’est la densité émotionnelle et la précision presque tactile de son regard qui retiennent l’attention. En jouant avec les effets de clair-obscur et les artifices de la lumière, Abdelhak Benallou propose une vision singulière, où le réalisme pictural devient vecteur d’étrangeté.

À travers une série de grands formats, l’artiste explore les relations sociales et les identités à l’ère numérique. Nourries de références aux maîtres anciens — de Rembrandt à Diego Velazquez — ses peintures conjuguent virtuosité technique et esthétique contemporaine. Les figures, souvent isolées dans des intérieurs épurés, sont baignées de lumières artificielles rouges, vertes ou bleues évoquant les écrans.

Entre présence et distance, réalisme et étrangeté, Rouge, Vert, Bleu met en tension la tradition picturale et les mutations technologiques, offrant une réflexion sensible sur une humanité hyperconnectée, à la fois proche et profondément seule.

Du 29 mars au 2 mai 2026, la galerie Galerie Les filles du calvaire présente Rouge, Vert, Bleu, une exposition d’Abdelhak Benallou.

Du dimanche 29 mars 2026 au samedi 02 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie Les filles du calvaire 17 rue des Filles du Calvaire 75003 Paris

camillesantoire3@gmail.com



Afficher la carte du lieu Galerie Les filles du calvaire et trouvez le meilleur itinéraire

