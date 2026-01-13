ABDOU THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

ABDOU

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 11:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-03

Un conte musical.

“Il était une fois, dans un petit village africain perdu entre la savane et la forêt, un petit garçon qui s’appelait Abdou…”

En voulant attraper une sauterelle, il s’éloigne du village et se perd. Commence alors une aventure pleine de surprises faite de rencontres amicales et hostiles.

Pourra-t-il retrouver seul la douce chaleur du foyer?

Un conte musical accompagné de sons et de marionnettes, qui aborde les thèmes de l’amitié, de la solitude, de la peur et de l’entraide à travers un voyage dans le monde animal et permet aux enfant d’être sensibilisés à différentes formes artistiques telles que le conte, la musique, le mime…

spectacle pour aborder le départ, la rencontre avec l’inconnu et la matière avec humour et poésie.

En savoir plus sur la compagnie https://www.zicomatic.org/ 6.5 .

English :

A musical tale.

