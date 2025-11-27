Abdullah Miniawy & Simo Cell / Saeira – Les Transmusicos Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 –

Gratuit : non 10 € / 12 € 10 € en prévente12 € sur place dans la limite des places disponibles Billetterie : www.helloasso.com/associations/nylon-44/evenements/transmusicos-au-pannonica-27-11-2025 Tout public

Chouette Journal est heureux d’ouvrir cette 4e édition des Transmusicos le jeudi 27 novembre 2025 à 20h, dans la belle salle du Pannonica, avec les concerts exceptionnels de Abdullah Miniawy & Simo Cell et de Saeira. Abdullah Miniawy & Simo Cell [EG/FR] live :Révélé par son puissant et hypnotique spectacle Le Cri du Caire (consacré aux Victoires du Jazz – album Musiques du Monde), l’artiste multidisciplinaire égyptien Abdullah Miniawy fait résonner sa voix avec une gravité et une beauté envoûtante. En 2020, il s’associe à Simo Cell, le producteur français qui transpose les styles britanniques dans des expressions électroniques éclatées, pour sortir « Kill Me or Negotiate » sur le label BFDM. L’album explore avec audace une nouvelle frontière musicale, façonnée par la sensibilité hypermoderne de Simo, la trompette soul et la poésie orientale d’Abdullah. Ensemble, ils forgent un paysage sonore alliant tradition et expérimentation : un incontournable pour les amateurs de folk-futurisme, de grooves gutturaux et des dancefloors de demain. Saeira [PT/FR] live :Saeira est une artiste de musique et mouvement franco-portugaise. Elle développe depuis 2018 son propre projet de musique expérimentale et de performance où se déploient sonorités électroniques âpres, voix susurrées, danse et mouvements corrompus. Intime et grave, sa musique et ses paroles s’approchent du corps et exacerbent les sens pour former une poésie singulière et déroutante. Sa danse s’intéresse particulièrement aux désirs intrusifs, aux distorsions du corps féminin, à la sexualité et aux états de transe. Les Transmusicos, clin d’œil DIY aux fameuses rencontres musicales de nos voisins rennais, reviennent pour une quatrième édition nantaise, les 27, 28 et 29 novembre 2025, qui se jouera en trois temps et plein de mouvements à travers la ville. Avec toujours la même ambition : présenter au public, de manière accessible, de talentueux projets musicaux internationaux, nationaux et locaux portés par des lieux culturels emblématiques d’un Nantes défricheur, engagé et passionné.

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

