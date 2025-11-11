Abdullah Miniawy Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Après Le Cri du Caire, Abdullah Miniawy revient avec un trio inédit où sa voix intense rencontre deux trombones, ceux de Robinson Khoury (Prix Django Reinhardt 2024) et Jules Boittin. Cette formation originale réunit trois instruments ténors pour un dialogue fascinant, mêlant jazz, traditions orientales et influences occidentales. Ensemble, ils créent un univers sonore unique, tissant des motifs baroques, soufis et opératiques, enrichis par les échos urbains et mystiques du Caire. La voix lyrique et poétique de Miniawy se fond dans cette trame sonore, donnant vie à une expérience musicale profonde, oscillant entre modernité et spiritualité. Ce projet singulier invite à un voyage émotionnel et sensoriel, au croisement des cultures, dans une rencontre où chaque note devient un pont entre passé et présent.

“Frissons garantis.” Télérama TTT

Dialogue aux confins du jazz et des traditions orientales.

Le mardi 11 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442