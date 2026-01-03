Abécédaire de l’histoire des Juifs de France Mémorial de la Shoah Paris
Abécédaire de l’histoire des Juifs de France Mémorial de la Shoah Paris jeudi 26 mars 2026.
À l’occasion de la parution du Dictionnaire amoureux des Juifs de France de Denis Olivennes, Plon, 2025.
Ce « dictionnaire amoureux » nous convie à une promenade subjective de l’histoire, vieille de deux mille ans, de la présence des Juifs de France. A travers des portraits, des événements historiques, des lieux, livres ou encore des chansons et des films, Denis Olivennes montre, à rebours des idées reçues, comment les Juifs ont entretenu avec la nation, et la nation avec eux, des liens inouïs d’amitié réciproque. Un cabinet des curiosités qui nous rappelle à cet héritage fertile et nous invite à le cultiver.
En présence de l’auteur.
En conversation avec François Heilbronn, auteur et professeur des universités associé à Sciences Po.
Cycle autour de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+
Le jeudi 26 mars 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : de 3€ à 5€
Public adultes.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial
