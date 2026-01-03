Abécédaire de l’histoire des Juifs de France Mémorial de la Shoah Paris

Abécédaire de l’histoire des Juifs de France Mémorial de la Shoah Paris

Abécédaire de l’histoire des Juifs de France Mémorial de la Shoah Paris jeudi 26 mars 2026.

À l’occasion de la parution du Dictionnaire amoureux des Juifs de France de Denis Olivennes, Plon, 2025.

Ce « dictionnaire amoureux » nous convie à une promenade subjective de l’histoire, vieille de deux mille ans, de la présence des Juifs de France. A travers des portraits, des événements historiques, des lieux, livres ou encore des chansons et des films, Denis Olivennes montre, à rebours des idées reçues, comment les Juifs ont entretenu avec la nation, et la nation avec eux, des liens inouïs d’amitié réciproque. Un cabinet des curiosités qui nous rappelle à cet héritage fertile et nous invite à le cultiver.

En présence de l’auteur.

En conversation avec François Heilbronn, auteur et professeur des universités associé à Sciences Po.

Le jeudi 26 mars 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public adultes.

Date(s) : 2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial


