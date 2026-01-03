Abécédaire de l’histoire des Juifs de France Mémorial de la Shoah Paris

À l’occasion de la parution du Dictionnaire amoureux des Juifs de France de Denis Olivennes, Plon, 2025.

Ce « dictionnaire amoureux » nous convie à une promenade subjective de l’histoire, vieille de deux mille ans, de la présence des Juifs de France. A travers des portraits, des événements historiques, des lieux, livres ou encore des chansons et des films, Denis Olivennes montre, à rebours des idées reçues, comment les Juifs ont entretenu avec la nation, et la nation avec eux, des liens inouïs d’amitié réciproque. Un cabinet des curiosités qui nous rappelle à cet héritage fertile et nous invite à le cultiver.

En présence de l’auteur.

En conversation avec François Heilbronn, auteur et professeur des universités associé à Sciences Po.

Cycle autour de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

