Abécédaire du 13 novembre. La terreur en toutes lettres. Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

L’ Abécédaire du 13 novembre. La terreur en toutes lettres, paru chez Hermann dans la collection « Mémoire(s) » en octobre 2025, résulte d’un travail collectif mené sous la direction de Catherine Brun (Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle) depuis 2017. Un groupe de recherche constitué de littéraires mais aussi de sociologues, partenaire du Programme interdisciplinaire 13-Novembre piloté par l’historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache, a étudié de manière résolument collaborative les écritures des attentats terroristes du 13 novembre 2015. 15 contributrices et contributeurs se sont mobilisés, toutes et tous universitaires et/ou liés au monde académique.

Rencontre sur les écritures des attentats terroristes du 13 novembre 2015 avec Catherine Brun et Marie Sorel animée par Peggy Cardon. Dans le cadre du cycle « 1 heure, Un auteur » de la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

