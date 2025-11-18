ABEILLES DES GIERS EARL ABEILLES DES GIERS EARL Saint-Germain-des-Prés

ABEILLES DES GIERS EARL Jeudi 11 décembre, 12h00 ABEILLES DES GIERS EARL Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Apiculteur professionel, installé depuis Janvier 2022 dans le gâtinais Montargois, après deux ans de formation, et déjà trois saisons passées sur mon exploitation, Abeilles des Giers produit exclusivement des miels de fleurs de la région.

Je vous propose des miels locaux, à moins de 30km de la miellerie, mes emplacements sont à proximités, situés sur les communes de Amilly, Château-Renard, Chuelles, Conflans-sur-Loing, Gy-Les-Nonains, Saint Firmin Des Bois et Saint Germain Des Prés.

Le développement du cheptel et l’installation de la miellerie sont toujours en cours pour atteindre en fin de saison 2025 plus de 250 colonies en production.

Merci encore à tous pour votre soutien par vos commandes et vos parrainages.

ABEILLES DES GIERS EARL 17 Chemin Des Giers 45220 Saint Germain Des Prés Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Abeillesdesgiers »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/abeillesdesgiers/ »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année