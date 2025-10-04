Abeilles en Seine Salle de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine

Abeilles en Seine Salle de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine samedi 4 octobre 2025.

Abeilles en Seine

Salle de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

2 jours destinés aux professionnels et apiculteurs de loisir, mais aussi au grand public !

La municipalité de Rives-en-Seine organise, en partenariat avec l’association Bee’s en Seine, la 2e édition de l’événement consacré aux abeilles et à l’apiculture.

Salon apicole

Salle de la Tour d’Harfleur En accès libre samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Produits dérivés de la ruche, espace librairie, matériel professionnel, organismes sanitaires, exposition

Conférences, cinéma Le Paris

Apiculture normande

Par Florent Maugeais et Céline Thérache Samedi 10h

Apiculture biologique, gestion du varroa et ruchers sédentaires

Par Patricia et Frédéric Delin Samedi à 14h

La propolis en apithérapie

Par Françoise Sauvager Dimanche à 09h30

La lignée mâle en ruchers de fécondation

Par Bernard Sauvager Dimanche à 14h

Ciné-débat Samedi à 20h30

Cinéma Le Paris

Entre miel et terre de Sylvain Petit .

Salle de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie abeilles@rives-en-seine.fr

English : Abeilles en Seine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Abeilles en Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme