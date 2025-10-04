Abeilles en Seine Salle de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine
2 jours destinés aux professionnels et apiculteurs de loisir, mais aussi au grand public !
La municipalité de Rives-en-Seine organise, en partenariat avec l’association Bee’s en Seine, la 2e édition de l’événement consacré aux abeilles et à l’apiculture.
Salon apicole
Salle de la Tour d’Harfleur En accès libre samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Produits dérivés de la ruche, espace librairie, matériel professionnel, organismes sanitaires, exposition
Conférences, cinéma Le Paris
Apiculture normande
Par Florent Maugeais et Céline Thérache Samedi 10h
Apiculture biologique, gestion du varroa et ruchers sédentaires
Par Patricia et Frédéric Delin Samedi à 14h
La propolis en apithérapie
Par Françoise Sauvager Dimanche à 09h30
La lignée mâle en ruchers de fécondation
Par Bernard Sauvager Dimanche à 14h
Ciné-débat Samedi à 20h30
Cinéma Le Paris
Entre miel et terre de Sylvain Petit .
Salle de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie abeilles@rives-en-seine.fr
