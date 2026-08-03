Informations pratiques

Landéda

Aber-Wrac’h en fête Samedi 15 août ! ⚓

Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’Association des Plaisanciers de l’Aber-Wrac’h (APA) vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !

Samedi 15 août

À partir de 14h30

Au programme

Concerts gratuits avec les groupes Tali Moan et Briata

Crêpes pour les gourmands

Buvette tout au long de l’après-midi

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel du port de l’Aber-Wrac’h.

❤️ Une partie des bénéfices de cette journée sera reversée à la SNSM, afin de soutenir les sauveteurs en mer.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et maritime ! .

Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 18 72 93 93

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English :

L’événement Aber-Wrac’h en fête Samedi 15 août ! ⚓ Landéda a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DES ABERS