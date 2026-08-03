Aber-Wrac’h en fête Samedi 15 août ! ⚓ Landéda
samedi 15 août 2026 · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Aber-Wrac’h en fête Samedi 15 août ! ⚓
Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
L’Association des Plaisanciers de l’Aber-Wrac’h (APA) vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !
Samedi 15 août
À partir de 14h30
Au programme
Concerts gratuits avec les groupes Tali Moan et Briata
Crêpes pour les gourmands
Buvette tout au long de l’après-midi
Venez partager un moment festif en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel du port de l’Aber-Wrac’h.
❤️ Une partie des bénéfices de cette journée sera reversée à la SNSM, afin de soutenir les sauveteurs en mer.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et maritime ! .
Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 18 72 93 93
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English :
L’événement Aber-Wrac’h en fête Samedi 15 août ! ⚓ Landéda a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DES ABERS
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