ABERS BLUES 2025 Bobby Dirninger Stread Kichen Landéda

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 19:30:00

2025-10-26

Laissez-vous emporter par l’univers blues authentique de Bobby Dirninger. Ce multi-instrumentiste a débuté dans les rues et les clubs,mais a aussi vécu et joué au cœur de la scène blues de Chicago. Il a partagé la scène et enregistré avec des figures majeures telles que Zora Young. En solo, avec sa guitare, son clavier et son harmonica, il promet un voyage musical intense et émouvant, imprégné de cette expérience américaine unique. Une voix, des instruments, une âme blues forgée à Chicago l’essence même du genre, à ne pas manquer. .

Stread Kichen Salle Tariec Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 7 84 65 35 15

