ABF Street Contest Le Sîlot Coulounieix-Chamiers

2026-02-21

2026-02-21

2026-02-21

Premier contest street dans notre tout nouveau skatepark.

11h training

13h contest

20h concert avec @theghosttowns

Inscription 5€

Catégories -13, 13-18, 18+, Girls

Nombreux lots à gagner grâce à nos partenaires.

Présence du parrain du spot @tompenny

Session avec la team @dcshoes

Buvette et restauration sur place.

Le Sîlot 66 bis avenue de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

