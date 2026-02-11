ABF Street Contest Le Sîlot Coulounieix-Chamiers
ABF Street Contest Le Sîlot Coulounieix-Chamiers samedi 21 février 2026.
ABF Street Contest
Le Sîlot 66 bis avenue de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers Dordogne
Premier contest street dans notre tout nouveau skatepark.
11h training
13h contest
20h concert avec @theghosttowns
Inscription 5€
Catégories -13, 13-18, 18+, Girls
Nombreux lots à gagner grâce à nos partenaires.
@dcshoes @decathlonskateboarding
@loic.artprint @wastedparis
@santacruzskateboardseu
@merlin_skateboards @bam_brasserie
@shinerdist @v7distribution
@boardriders.perigueux24
Présence du parrain du spot @tompenny
Session avec la team @dcshoes
@leovallsconnected
@sergio_aka_s.e.r
@skater_player
Buvette et restauration sur place.
@bam_brasserie
@la_cuisina_roulettes .
Le Sîlot 66 bis avenue de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 71 46 allboards@gmail.com
English : ABF Street Contest
