Abi Jameson Entre les lignes Galerie des Corsaires Bayonne

Abi Jameson Entre les lignes Galerie des Corsaires Bayonne lundi 13 octobre 2025.

Abi Jameson Entre les lignes

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-13

La Galerie des corsaires se situant dans le petit Bayonne accueille une nouvelle artiste.

Abi Jameson est une Artiste contemporaine primée. Ses œuvres, inspirées par la sagesse féminine, la force intérieure et la connectivité humaine, ont été publiées et exposées dans toute l’Europe et devraient être exposées à Londres en 2023. Abi a perdu la vue d’un œil et la moitié de la vue de l’autre en 2013. Déjà Artiste, elle a dû adapter ses méthodes. Après réflexion, elle décrit ce moment comme celui où elle a perdu la vue mais gagné sa passion artistique. .

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 46 79 91 galeriedescorsaires@gmail.com

English : Abi Jameson Entre les lignes

German : Abi Jameson Entre les lignes

Italiano :

Espanol : Abi Jameson Entre les lignes

L’événement Abi Jameson Entre les lignes Bayonne a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Bayonne