Abidjan – Marseille, une mémoire partagée, Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA), Marseille

Abidjan – Marseille, une mémoire partagée Vendredi 24 avril, 19h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) Bouches-du-Rhône

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Cette conversation explore les circulations architecturales entre la Côte d’Ivoire post-indépendance et Marseille d’après-guerre, en mettant en regard reconstruction, modernité et transferts de modèles. Elle examine l’héritage de Fernand Pouillon et Auguste Perret, ainsi que leur influence dans les contextes méditerranéens et ouest-africains.

En Côte d’Ivoire, les grands chantiers post-indépendance menés par Badani & Roux-Dorlut, Henri Chomette ou Michel Ducharme, Christian Larras et Jean Pierre Minost (bureau d’études DLM), parfois inspirés de ces figures majeures, ont contribué à façonner un modernisme africain singulier. Cet héritage continue aujourd’hui d’inspirer les jeunes générations d’architectes entre Abidjan et Marseille.

Discussion entre Francis Sossah, architecte et Président de l’Union des Architectes d’Afrique (UAA), Modeste Palé, architecte, à l’occasion de l’ouverture du Festival franco-ivoirien Réminiscence, et Amel Zerourou, Enseignante-chercheuse à l’ensa•m.

Échange modéré par Marcos Carvalho-Canto (Chargé d’études documentaires, Responsable des restaurations au Centre des archives de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine).

Inscriptions : https://www.reminiscence-festival.com/le-programme/talk

Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr http://instagram.com/mavpaca;https://www.facebook.com/mavpaca;https://www.linkedin.com/company/79665171/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.reminiscence-festival.com/le-programme/talk »}] [{« link »: « https://www.reminiscence-festival.com/le-programme/talk »}] bureaux et evenements accès possible uniquement lors d’evenements publics

Table-ronde dans le cadre du Festival Réminiscence Abidjan Marseille