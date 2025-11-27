Abidjan to Paris : Demo Day 2025 Station F Paris Jeudi 27 novembre, 18h00 sur inscription

Abidjan to Paris : Demo Day 2025 avec HEC Paris

​Venez découvrir la créativité entrepreneuriale de la Côte d’Ivoire lors d’une soirée exceptionnelle à Station F, organisée par CDC CI Capital et HEC Paris, avec le soutien de la Banque mondiale.

​Dans le cadre du Projet des Chaînes de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET),

10 startups ivoiriennes présenteront leurs projets devant un public d’investisseurs, d’acteurs de l’écosystème et de partenaires internationaux.

​Une occasion unique de découvrir la nouvelle génération d’entrepreneurs qui font bouger les lignes en Côte d’Ivoire.

​Une soirée d’inspiration, de connexions et d’opportunités au cœur du plus grand campus de startups du monde.

​

Rejoignez-nous le 27 novembre à Station F pour célébrer l’avenir de l’entrepreneuriat ivoirien !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00.000+01:00

1

https://luma.com/pqv53yho

Station F 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris, France Quartier de la Gare Paris 75013 Paris