Abîme ou la morsure de la méduse Théâtre municipal Sens

Abîme ou la morsure de la méduse

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

de Jessica Perrin

EN PARTENARIAT AVEC LE CISPD

Un beau jour, ou peut-être une nuit.

Dans le giron familial ou à l’extérieur.

Par un proche ou un parfait inconnu.

Personne ne veut être une victime alors les enfants se taisent et tentent par tous les moyens d’oublier, d’effacer leur mémoire.

Leur silence nous arrange, il nous permet de ne pas regarder en face l’horreur, de ne pas être pétrifié par le regard accusateur de Méduse.

En suivant le parcours d’une victime de pédocriminalité, cette pièce tente de mettre en lumière les conséquences de l’agression et les moyens mis en France pour s’en sortir

Un spectacle de la Compagnie Regard Bizarre

La compagnie Regard Bizarre monte des spectacles dont les points de départ sont des faits de société abordés de manière poétique et scénique, afin d’élargir les regards. Fondée en 2023, Regard Bizarre est basée à Sens (Yonne) et déploie son activité sur deux branches d’une part la création et le partage d’œuvres théâtrales et d’autre part dans le développement d’actions culturelles à vocation éducatives. Le conseil d’administration de l’association a confié la direction artistique de la compagnie à la metteuse en scène Jessica Perrin. Les pièces qu’elle écrit et met en scène gravitent autour de la notion du pouvoir et de son exercice en allant de l’intime au politique.

Mise en scène Jessica Perrin

Interprétation Heidi-Éva Clavier, Arthur Hesse, Alexis Néret et Salomé Soares

Créations sonores Metaparte

Chorégraphie Sophie Mayer

Scénographie et costumes Zelda Robin

Voix Didier Weill, Donatella Zidi, Ève Guerrier, Anne-Sophie Liban, Sophie Neveu, Crystal Lesser, Marie-Émilie Michel, Jimmy Roure, Luca Mailhol…

Régie vidéo, son et lumière Alexandre Babeanu .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

