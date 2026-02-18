Ablaye CISSOKO & Cyrille BROTTO Salle des Fêtes de Bourdeaux Bourdeaux

Ablaye CISSOKO & Cyrille BROTTO

Salle des Fêtes de Bourdeaux 175 Rte de Crest Bourdeaux Drôme

Tarif : 17 – 17 – 25 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

En avant première du festival…

Nous avons le plaisir de vous proposer un concert exceptionnel, une fabuleuse rencontre entre Ablaye Cissoko, griot international et maître de la kora, et de la star française de l’accordéon diatonique, Cyrille Brotto.

+33 7 45 08 30 53

Festival preview…

We are delighted to present an exceptional concert, a fabulous encounter between Ablaye Cissoko, international griot and master of the kora, and French diatonic accordion star Cyrille Brotto.

