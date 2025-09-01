« Abolir la peine de mort : un combat d’hier et d’aujourd’hui » au Palais de Justice Tribunal Judiciaire Le Havre

« Abolir la peine de mort : un combat d’hier et d’aujourd’hui » au Palais de Justice Tribunal Judiciaire Le Havre 1 septembre – 2 octobre entrée libre

LE HAVRE Contre la peine de mort, en partenariat avec la section havraise de la Ligue des Droits de l’Homme invite à une exposition sur l’abolition de la peine de mort au Palais de Justice : « Abolir la peine de mort : un combat d’hier et d’aujourd’hui » qui croise histoire, littérature et musique à travers l’inquisition, la sorcellerie, les bourreaux, la guillotine, ici et ailleurs.

A voir du 1 septembre au 10 octobre 2025 : au Tribunal judiciaire du Havre, dans la salle des pas perdus, 133, boulevard de Strasbourg. Entrée libre. Ouverture de 8 h 15 à 12 h & 13h15 à 17heures du lundi au vendredi

lehavrenonalapeinedemort@gmail.com

Tribunal Judiciaire 133 Boulevard de Strasbourg 76600 Le Havre Les Ormeaux Le Havre 76600 Seine-Maritime