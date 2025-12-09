Abolition des privilèges ? Mais quid des privilèges des hommes TU – Théâtre Universitaire Nantes Nantes

Abolition des privilèges ? Mais quid des privilèges des hommes Mardi 9 décembre, 18h30 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Début : 2025-12-09T18:30:00 – 2025-12-09T20:00:00

Conférence de Mathilde Larrère

Dès les débuts de la Révolution française, et tout au long du 19e siècle, des voix de femmes, de quelques hommes aussi, se lèvent pour rappeler que si la nuit du 4 août 1789 a aboli les privilèges, ce sur quoi aucun des régimes suivants n’a osé revenir, elle n’a guère porté atteinte aux « privilèges des hommes ». L’égalité civile, civique, politique entre les sexes est restée sur le bord du chemin de la marche révolutionnaire, avant d’être enterrée par Napoléon.

Cette conférence posera la question de la place des droits des femmes dans la Révolution, entre ceux qui l’écartent, et celles et ceux qui la soulèvent et se battent pour l’abolition totale des privilèges de genre dans la famille comme dans la Cité.

Conférence par Mathilde Larrère, Maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l’Université Gustave Eiffel, autrice de « Rage against the Machisme » (Détour, 2020) et de « On s’est battu·es pour les gagner. Histoire de la conquête des droits en France » (Détour, 2024).

TU – Théâtre Universitaire Nantes
11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes
Nantes 44300
Nantes Nord
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

