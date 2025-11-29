ABOMEY LICORNE NOIRE Nantes

ABOMEY LICORNE NOIRE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 22:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Abomey est un électron libre…Elle est née à Nantes, et c’est en sortant de l’Ecole des Beaux-Arts, qu’elle fait ses premiers pas dans la musique, plus particulièrement dans les sound-systems.Sur son chemin, elle rencontre plusieurs musiciens nantais (La Jam, Fonky Nyko…) dont elle partage la scène en tant que chanteuse du groupe Soul Funk, Koffee.Puis, c’est sous le nom d’Adjoci, qu’elle sort en numérique, un projet musical intitulé Quazar, un univers poétique teinté de Jazz, de Soul et de Hip Hop, avec une pointe d’Electro. Aujourd’hui, elle propose des mixs éclectiques avec comme ingrédient principal le Hip-Hop.On la retrouve parfois aux côtés de J.Moses, DJ incontournable de Black Music.https://www.instagram.com/abomey.music/https://soundcloud.com/abomey-music?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAad2GNKBXhRkqjqdnNqFXxscWIcI5HIXUKw8VdPQ5QaflurROqkxS5nkCIvL0w_aem_JoRYVdVvdhTHLeIs0O97wg https://youtu.be/VQzjnQ13cMs?si=sgtu-WlhakdCvjYP

LICORNE NOIRE Nantes 44000