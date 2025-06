[abonné·e·s] Visite commentée end and Tours 6 juillet 2025 11:30

Désormais des rendez-vous de visites commentées sont réservés à nos abonné·e·s, pour découvrir en matinée l’exposition end and de Koen Taselaar !

Pour sa première exposition en France, l’artiste néerlandais réalise une très grande tapisserie relatant les innombrables récits d’apocalypse qui parcourent l’histoire. Dans le style fantaisiste qui caractérise son travail, il explore à sa façon la fascination intemporelle de l’humanité pour la fin du monde.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

From now on, guided tours are reserved for our subscribers, to discover Koen Taselaar?s « end and » exhibition in the morning!

German :

Ab sofort gibt es für unsere Abonnentinnen und Abonnenten Termine für geführte Besichtigungen, um am Vormittag die Ausstellung « end and » von Koen Taselaar zu entdecken!

Italiano :

D’ora in poi, i nostri abbonati potranno partecipare alle visite guidate della mostra « end and » di Koen Taselaar al mattino!

Espanol :

A partir de ahora, nuestros abonados podrán realizar visitas guiadas a la exposición « Fin y » de Koen Taselaar por la mañana

