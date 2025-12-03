ABOU TALL – LA BULLE CAFE Lille

ABOU TALL Début : 2025-12-03 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : ABOU TALLAbou Tall est un homme et un artiste inspire´ par la bossa nova, ses racines africaines et sa ville: Paris. Son inspiration, il la puise aussi bien chez des rappeurs français et américains, que chez des chanteurs brésiliens ou encore des monuments de la chanson française. Sa musique est émotionnelle, l’écriture poétique et authentique : la plume reconnaissable de celui qui, en 2012, avait fonde´ le groupe The Shin Sekai¨ avec le chanteur Dadju.Un état d’esprit, anime´ par la sincérité´, la prise de risque et l’envie de s’élever, qui transparait aujourd’hui dans chacun de ses textes. En février dernier, Abou Tall nous dévoile son nouveau projet, nomme´ Monsieur Saudade : un album centre´ autour de la guitare et de la bossa nova tout en gardant une identité´ Rap. Abou Tall est un artiste complet qui puise dans de multiples influences musicales pour proposer une vibe unique oscillant entre Pop Urbaine et Bossa Nova. Cet album de 12 titres invite au voyage et installe définitivement le chanteur franco-sénégalais dans le paysage de la chanson française. Après l’avoir défendu magistralement a` son Trianon le 30 avril 2024, Abou Tall travaille actuellement sur la 2eme partie de « Monsieur Saudade » prévue pour 2025.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59