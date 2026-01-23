Le collectif Ès propose une étude physique du tube La Lambada, dont l’immense succès en 1989 – au moment où la chute du mur de Berlin et le triomphe d’un modèle libéral ouvrent la voie à la mondialisation – est un marqueur et un symbole. Telle qu’elle fait le tour du monde, la chanson est un plagiat d’un vieux morceau bolivien et charrie nombre de clichés. Son universalité est liée à un formatage musical et publicitaire, qui sera ensuite décliné à l’infini. C’est sur cette mécanique et ses enjeux que se penchent les trois chorégraphes et interprètes du collectif, qui approfondissent ici un travail au long cours sur la forme du trio, ici doublé pour ouvrir aux enjeux d’une pièce de groupe : comment donner à voir la cohabitation de plusieurs individus au sein d’un groupe et de plusieurs groupes dans un même espace ? Chacun des deux trios est régi par ses propres règles : l’un a pour mission de maintenir la rythmique du thème musical tandis que l’autre est lié par la perception des corps qui se rapprochent, se collent et se balancent. Leurs visions peuvent-elles s’influencer pour créer d’autres manières d’évoluer ensemble et de se réunir dans un même espace? About Lambada réunit ainsi deux des axes de réflexion qui guident le Collectif Ès depuis sa création en 2011 par Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Émilie Szikora : la question du collectif et celle de l’héritage des références populaires. En cherchant à rapprocher les corps comme a pu le faire une chanson, la pièce exprime la nécessité d’explorer le théâtre comme un lieu populaire, rassembleur et utopique.

Vincent Théval

Qui ne s’est jamais laissé entraîner par ce tube mondial qu’est la Lambada de Kaoma, sorti en 1989, alors même que le Mur de Berlin s’effondre, ouvrant une frontière et préparant un nouveau monde ? Le Collectif ÈS s’inspire de ce tube rassembleur et populaire pour créer une pièce de groupe unissant et rapprochant les corps.

Du mercredi 01 avril 2026 au samedi 04 avril 2026 :

samedi

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif plein : 41€

Pass Chaillot : 27€

Pass Chaillot Jeune : 12€

Pass Chaillot Groupe : 27€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T19:30:00+02:00_2026-04-01T20:30:00+02:00;2026-04-02T19:30:00+02:00_2026-04-02T20:30:00+02:00;2026-04-03T19:30:00+02:00_2026-04-03T20:30:00+02:00;2026-04-04T17:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/about-lambada-collectif-es +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://x.com/TheatreChaillot



Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire

