About love and death – élégie pour Raimund Hoghe / Emmanuel Eggermont Glob Théâtre Bordeaux

About love and death – élégie pour Raimund Hoghe / Emmanuel Eggermont 5 et 6 décembre Glob Théâtre Gironde

Tarifs : plein 18€ – réduit 12€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – infidèle 14€ – infidèle réduit 11€

• Tarif Carte Jeune Bordeaux Métropole : accessible directement auprès de la billetterie du lieu d’accueil du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:00:00+01:00 – 2025-12-05T21:15:00+01:00

Fin : 2025-12-06T20:00:00+01:00 – 2025-12-06T21:15:00+01:00

[ DANSE ]

Emmanuel Eggermont – L’Anthracite

Ce solo en forme d’élégie dansée se veut une libre relecture d’une longue collaboration entre Emmanuel Eggermont et Raimund Hogue, figure phare de la danse contemporaine disparue en 2021. Croisant passé et devenir, se déploie un canevas fait de fragments revisités de pièces tissées d’instants suspendus, avec l’amour et la mort en toile de fond, entrelacés de matériaux personnels. Entre fidélité et pas de côté, la palette créative et la grammaire du chorégraphe allemand palpitent au gré de la gestuelle et de l’imaginaire fantasque de son légataire. Par cet élégant dialogue posthume, offrant des clés d’interprétation de l’univers singulier et incontournable de son mentor, Emmanuel Eggermont interroge la filiation et la persistance des héritages chorégraphiques.

concept, chorégraphie et interprétation Emmanuel Eggermont / collaboration artistique Jihyé Jung / création lumière Alice Dussart / régie sonore Julien Lepreux / remerciements Kite Vollard / production et diffusion Sylvia Courty, Boom’Structur / administration de production Violaine Kalouaz, Filage

ven. 5 décembre – 20h + sam. 6 décembre – 20h

75 min – à partir de 12 ans

lieu : Glob Théâtre, Bordeaux

Glob Théâtre 69 Rue Joséphine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Emmanuel Eggermont interroge la filiation et la persistance des héritages chorégraphiques spectacle danse

©Rosa Frank