About Love and Death – élégie pour Raimund Hoghe Glob Théâtre Bordeaux

About Love and Death – élégie pour Raimund Hoghe 5 et 6 décembre Glob Théâtre Gironde

de 6 à 18€; 8€ avec la carte jeune Bordeaux-Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:00:00 – 2025-12-05T21:15:00

Fin : 2025-12-06T20:00:00 – 2025-12-06T21:15:00

Emmanuel Eggermont

L’Anthracite

Cette élégie dansée questionne la filiation dans le champ chorégraphique à travers la relecture libre de plus de quinze ans de collaboration avec le chorégraphe allemand Raimund Hoghe, disparu en 2021. Emmanuel Eggermont revisite des fragments de pièces tissées d’instants suspendus, dans lesquelles l’amour et la mort agissent en toile de fond, pour les articuler à d’autres matériaux personnels afin d’imaginer de nouvelles écritures.

C’est donc à la fois la palette iconographique et musicale de Raimund Hoghe et la kinesthésie habitée de l’imaginaire d’Emmanuel Eggermont qui s’expriment dans About Love and Death. De la fantaisie d’un faune fantasmé, à l’élégance cocasse d’un Gene Kelly dansant sous la pluie, en passant par la fougue syncopée d’une Joséphine Baker, ce florilège dansé s’accompagne de séquences inédites multipliant les évocations, allant jusqu’à l’incarnation du spectre de Raimund Hoghe lui-même.

« La volonté de cette création est d’offrir à tous les publics un chemin d’accès vers cet univers aussi singulier que nécessaire dans le panorama de l’histoire de la danse. Il s’agit de mettre en lumière comment cette génération de créateurs continue d’agir à travers nous après leur disparition et de donner à voir le parcours menant à tracer son propre sillon. » – Emmanuel Eggermont

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/about-love-and-death-elegie-pour-raimund-hoghe/ »}]

Cette élégie dansée questionne la filiation dans le champ chorégraphique à travers la relecture libre de plus de quinze ans de collaboration avec le chorégraphe allemand Raimund Hoghe. danse contemporaine

Fonds Perdus