Abracada-Brocante Quettreville-sur-Sienne
Abracada-Brocante Quettreville-sur-Sienne samedi 15 août 2026.
Quettreville-sur-Sienne
Abracada-Brocante
La Minoterie Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Brocante stylée, produits locaux et artisanaux, grillades au fumoir & frites maison, cocktails cidre poiré bière. .
La Minoterie Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 79 91 54 75 contact@laminoterie.com
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English : Abracada-Brocante
L’événement Abracada-Brocante Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-11 par Coutances Tourisme
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