ABRACADA SHOW Laurens

ABRACADA SHOW Laurens samedi 11 octobre 2025.

ABRACADA SHOW

Place Jean Moulin Laurens Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Un spectacle de Magie pour enfants qui amuse aussi les parents ! Où les spectateurs deviennent acteurs, où les différences d’âge n’existent plus, où le public entier participe aux expériences !

Présenté par Chrystian Yann, Magicien de 16h à 17h à la Maison du Peuple. Entrée gratuite.

.

Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

English :

« A magic show for children that entertains parents too! Where spectators become actors, where age differences no longer exist, where the whole audience participates in the experiments! »

Presented by Chrystian Yann, Magician from 4pm to 5pm at the Maison du Peuple. Free admission.

German :

« Eine Zaubershow für Kinder, die auch den Eltern Spaß macht! Wo die Zuschauer zu Schauspielern werden, wo Altersunterschiede nicht mehr existieren, wo das ganze Publikum an den Experimenten teilnimmt! »

Präsentiert von Chrystian Yann, Zauberer von 16:00 bis 17:00 Uhr im Volkshaus. Freier Eintritt.

Italiano :

« Uno spettacolo di magia per bambini che diverte anche i genitori! Dove gli spettatori diventano attori, dove le differenze di età non esistono più, dove tutto il pubblico partecipa agli esperimenti! »

Presentato da Chrystian Yann, mago dalle 16.00 alle 17.00 alla Maison du Peuple. Ingresso libero.

Espanol :

« ¡Un espectáculo de magia para niños que divierte también a los padres! Donde los espectadores se convierten en actores, donde las diferencias de edad ya no existen, ¡donde todo el público participa en los experimentos! »

Presentado por Chrystian Yann, Mago de 16.00 a 17.00 h en la Maison du Peuple. Entrada gratuita.

L’événement ABRACADA SHOW Laurens a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS