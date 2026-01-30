Abracadabra – Dans le cadre du week-end thématique Little Magic. Little Villette Paris

Détail des séances :

La Soupe de Franzy – Ana Chubinidze – 2021 (9 min)

Extraterrestre solitaire, la cheffe cuisinière Franzy découvre que sa fameuse soupe rose n’est pas seulement délicieuse, mais également magique !

Le Voleur invisible – Segundo de Chomon 1909 (5 min)

Un homme arrive à se rendre totalement invisible. Il erre dans les rues, terrifiant ceux qu’il rencontre…

Pawo – Antje Heyn – 2015 (8 min)

Une poupée magique se retrouve dans un monde curieux. Grâce à d’étranges compagnons, elle prend petit à petit conscience de ses supers pouvoirs.

Les Roses magiques – Segundo de Chomon – 1906 (3 min)

Sous la baguette d’un magicien, des fleurs remplissent une salle. De ces roses naissent des femmes qui, à leur tour, se transforment en gerbes multicolores et en pluie de feu.

Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end.

Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

samedi, dimanche

de 17h30 à 18h00

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h00

samedi, dimanche

de 15h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Little Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris



