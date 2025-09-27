Abracadabra, feuille de papier tu deviendras ! Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Abracadabra, feuille de papier tu deviendras !

Médiathèque Le Traict d'Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

2025-09-27 10:00:00

2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Aventuriers des mers, plongez dans l’aventure avec notre atelier créatif !

Fabriquez un automate de bateau miniature et donnez vie à des animaux marins en fils chenille.

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 7 ans. Sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

