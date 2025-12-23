Abracadagame Médiathèque Lambesc

Abracadagame

Du 04/02 au 25/02/2026 tous les jours.

En continu, aux horaires de la Médiathèque. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-25

2026-02-04

Amateurs de magie et d’aventures sauvages, réjouissez-vous !



Pendant tout le mois de février, la Médiathèque se transforme en repaire de sorcières et créatures fantastiques grâce à une animation ludique et gratuite.

Ce qui vous attend

• une Nintendo Switch et une PlayStation 4 avec six jeux thématiques,

• un casque de réalité virtuelle pour des expériences immersives,

• des ateliers artistiques clé en main inspirés des univers proposés,

• un espace projection diffusant les meilleurs extraits et bandes-annonces.



Chaque jeu s’accompagne d’une fiche explicative et de pistes de médiation pour tous les niveaux. Novices comme experts y trouveront leur compte ! Passez quand vous voulez durant les heures d’ouverture. Les bibliothécaires sont formés pour vous guider dans cette aventure numérique.



Animation proposée par la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la manifestation NOUS, sorcière et sauvage. .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63 mediatheque@lambesc.fr

English :

Lovers of magic and wild adventure, rejoice!



For the whole month of February, the Médiathèque will be transformed into a den of witches and fantastic creatures, thanks to a fun and free event.

