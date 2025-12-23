Abracadagame Médiathèque Lambesc

Abracadagame Médiathèque Lambesc mercredi 4 février 2026.

Du 04/02 au 25/02/2026 tous les jours.
Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-25

2026-02-04

Amateurs de magie et d’aventures sauvages, réjouissez-vous !

Pendant tout le mois de février, la Médiathèque se transforme en repaire de sorcières et créatures fantastiques grâce à une animation ludique et gratuite.
Ce qui vous attend
• une Nintendo Switch et une PlayStation 4 avec six jeux thématiques,
• un casque de réalité virtuelle pour des expériences immersives,
• des ateliers artistiques clé en main inspirés des univers proposés,
• un espace projection diffusant les meilleurs extraits et bandes-annonces.

Chaque jeu s’accompagne d’une fiche explicative et de pistes de médiation pour tous les niveaux. Novices comme experts y trouveront leur compte ! Passez quand vous voulez durant les heures d’ouverture. Les bibliothécaires sont formés pour vous guider dans cette aventure numérique.

Animation proposée par la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la manifestation NOUS, sorcière et sauvage.   .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63  mediatheque@lambesc.fr

English :

Lovers of magic and wild adventure, rejoice!

For the whole month of February, the Médiathèque will be transformed into a den of witches and fantastic creatures, thanks to a fun and free event.

