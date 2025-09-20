Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Abracada’Sons #26 – Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

À l’occasion du 26ᵉ festival Abracada Sons, l’association « Staccato » vous propose un concert avec Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew. Ambiance assurée, venez nombreux !!!

À l’occasion du 26ᵉ festival Abracada Sons, l’association « Staccato » vous propose un concert avec Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew. Ambiance assurée, venez nombreux !!! .

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Abracada’Sons #26 – Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew

The « Staccato » association invites you to a concert with blues singer Jerron Paxton. Come one, come all!

L’événement Abracada’Sons #26 – Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun