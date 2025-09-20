Abracada’Sons #26 – Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew Miramont-de-Guyenne
samedi 28 novembre 2026 · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Abracada’Sons #26 – Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew
Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
À l’occasion du 26ᵉ festival Abracada Sons, l’association « Staccato » vous propose un concert avec Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew. Ambiance assurée, venez nombreux !!!
À l’occasion du 26ᵉ festival Abracada Sons, l’association « Staccato » vous propose un concert avec Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew. Ambiance assurée, venez nombreux !!! .
Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Abracada’Sons #26 – Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew
The « Staccato » association invites you to a concert with blues singer Jerron Paxton. Come one, come all!
L’événement Abracada’Sons #26 – Svinkels – Family & Friends – Zygomatik & 102 Crew Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun
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