Pithiviers-le-Vieil

ABRACADRABA

940 Rue André Eve Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Roseraie de Morailles à Pithiviers-le-Vieil accueille l’événement Abracadabra les 6 et 7 juin, de 14h à 18h. Cette création originale signée Les Safraginaires plonge les visiteurs dans un univers magique de fées et de sorcières au cœur des jardins. L’entrée est entièrement libre.

La magie s’empare du Pithiverais le temps d’un week-end exceptionnel. Les 6 et 7 juin, de 14h à 18h, la Roseraie de Morailles à Pithiviers-le-Vieil sert d’écrin à Abracadabra , une création inédite orchestrée par Les Safraginaires. Cet événement invite les familles à s’évader dans un monde imaginaire peuplé de fées et de sorcières.

Le public déambule librement au milieu des roses et des décors fantastiques pour vivre une expérience immersive unique en pleine nature. Organisé en partenariat avec Les Jardins de la Voie Romaine, ce rendez-vous culturel et ludique s’adresse aux petits comme aux grands rêveurs. L’accès au site reste entièrement gratuit et en entrée libre pour tous durant les deux jours. .

940 Rue André Eve Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 02

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English :

The Roseraie de Morailles in Pithiviers-le-Vieil hosts the Abracadabra event on June 6 and 7, from 2pm to 6pm. This original creation by Les Safraginaires plunges visitors into a magical world of fairies and witches in the heart of the gardens. Admission is entirely free.

L’événement ABRACADRABA Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS