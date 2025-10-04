Abrest game fest Centre Socio-Culturel Abrest Abrest

Abrest game fest Centre Socio-Culturel Abrest Abrest samedi 4 octobre 2025.

Abrest game fest

Centre Socio-Culturel Abrest 1 avenue des Graviers Abrest Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Tournois ultimes pour les passionnés de jeux-vidéo. Boutiques geek et bien plus encore

.

Centre Socio-Culturel Abrest 1 avenue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.besalty@gmail.com

English :

Ultimate tournaments for video game enthusiasts. Geek stores and much more

German :

Ultimative Turniere für Liebhaber von Videospielen. Geek-Shops und vieles mehr

Italiano :

I tornei per eccellenza per gli appassionati di videogiochi. Negozi geek e molto altro ancora

Espanol :

Los torneos definitivos para los aficionados a los videojuegos. Tiendas frikis y mucho más

L’événement Abrest game fest Abrest a été mis à jour le 2025-09-02 par Vichy Destinations