Abrest game fest Centre Socio-Culturel Abrest Abrest
Abrest game fest Centre Socio-Culturel Abrest Abrest samedi 4 octobre 2025.
Abrest game fest
Centre Socio-Culturel Abrest 1 avenue des Graviers Abrest Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Tournois ultimes pour les passionnés de jeux-vidéo. Boutiques geek et bien plus encore
.
Centre Socio-Culturel Abrest 1 avenue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.besalty@gmail.com
English :
Ultimate tournaments for video game enthusiasts. Geek stores and much more
German :
Ultimative Turniere für Liebhaber von Videospielen. Geek-Shops und vieles mehr
Italiano :
I tornei per eccellenza per gli appassionati di videogiochi. Negozi geek e molto altro ancora
Espanol :
Los torneos definitivos para los aficionados a los videojuegos. Tiendas frikis y mucho más
L’événement Abrest game fest Abrest a été mis à jour le 2025-09-02 par Vichy Destinations