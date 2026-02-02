Abriter la biodiversité dans son jardin Bascons

Abriter la biodiversité dans son jardin

Savez-vous que la superficie totale des jardins français représentait en 2017, 1,2 millions d’hectares ? Nos jardins ont un immense pouvoir, celui de préserver, voire de restaurer la biodiversité ! La nature est résiliente, et de petits agencements peuvent apporter beaucoup

à notre faune sauvage. Sabine, du Jardin Faut Rêver , vous emmène déambuler dans son jardin-forêt de 4 hectares à Bascons, qui n’était qu’un champ en 2018. Vous observerez les aménagements et les plantations que vous pouvez réaliser pour aider insectes, petits mammifères, animaux aquatiques et oiseaux de toutes tailles, à nicher et manger toute l’année. Vous découvrirez également une des premières forêts comestibles implantée dans les Landes.

Balade prévoir des chaussures adaptées. .

