Abriter la biodiversité dans son jardin Bascons mardi 28 avril 2026.

Bascons Landes

2026-04-28
2026-04-28

Savez-vous que la superficie totale des jardins français représentait en 2017, 1,2 millions d’hectares ? Nos jardins ont un immense pouvoir, celui de préserver, voire de restaurer la biodiversité ! La nature est résiliente, et de petits agencements peuvent apporter beaucoup
à notre faune sauvage. Sabine, du Jardin Faut Rêver , vous emmène déambuler dans son jardin-forêt de 4 hectares à Bascons, qui n’était qu’un champ en 2018. Vous observerez les aménagements et les plantations que vous pouvez réaliser pour aider insectes, petits mammifères, animaux aquatiques et oiseaux de toutes tailles, à nicher et manger toute l’année. Vous découvrirez également une des premières forêts comestibles implantée dans les Landes.

Balade prévoir des chaussures adaptées.   .

Bascons 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Abriter la biodiversité dans son jardin

