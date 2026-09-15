Abrivado des Bernacles Route de Sonnailler Arles

Informations pratiques

Arles

Abrivado des Bernacles

Lundi 5 juillet 2027. Route de Sonnailler Corrales de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-05

fin : 2027-07-05

Date(s) :

2027-07-05

Le rendez vous incontournable de tous les amateurs, le matin de la Cocarde d’Or.

Longue d’environ 15 km, l’abrivado longue part vers 11h de Sonnailler pour arriver vers midi aux arènes d’Arles.

Elle est suivie par une multitude de passionnés en calèches, en vélo ou même en courant pour les plus courageux. Après un périple camarguais, elle traverse la ville d’Arles en empruntant le pont de Trinquetaille, la rue Gambetta, le boulevard des Lices, le boulevard Emile Combes, rue Portagnel, rue du Refuge, rond-point des Arènes, arrivée aux Arènes (entrée par le tunnel de l’arrastre).



Tout le long de son parcours les spectateurs se placent pour savourer ce moment privilégié de la tradition camarguaise. .

Route de Sonnailler Corrales de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@club-internet.fr

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English :

The must-see event for all enthusiasts: the morning of the Cocarde d’Or.

About 15 km long, the “abrivado longue” sets off around 11 a.m. from Sonnailler and arrives around noon at the Arles arena.

L’événement Abrivado des Bernacles Arles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme d’Arles