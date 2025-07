Abrivado et Soirée bodega La Suerte Parc du Moulin Peyre Mouriès

Abrivado et Soirée bodega La Suerte Parc du Moulin Peyre Mouriès samedi 12 juillet 2025.

Abrivado et Soirée bodega La Suerte

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-07-12 18:30:00

2025-07-12

Le Comité des Fêtes de Mouriès ouvre les festivités de l’été avec une abrivado et une soirée bodega, au Parc du Moulin Peyre, le samedi 12 juillet, à partir de 18h30 !

Oyé oyé à votre agenda les amis !

Samedi 12 juillet, c’est BODEGAAAAAAAAAAAA !!!!

Ambiance festive et familiale garantie !



18h30 Rond-point de l’Europe Abrivado avec la manade Gillet



A partir de 19h -Parc du Moulin Peyre Bodega La Suerte

DJ Bubu aux platines

Buvette

Restauration sur place (foodtrucks sandwich frites)

Paella sur réservation par téléphone .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 74 35 58 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

The Mouriès Festival Committee kicks off the summer festivities with an abrivado and bodega evening in the Parc du Moulin Peyre on Saturday 12 July, starting at 6.30pm!

German :

Das Festkomitee von Mouriès eröffnet die Sommerfeierlichkeiten mit einem Abrivado und einem Bodega-Abend im Parc du Moulin Peyre am Samstag, den 12. Juli, ab 18.30 Uhr!

Italiano :

Il Comitato del Festival di Mouriès dà il via alle feste estive con una serata di abrivado e bodega nel Parc du Moulin Peyre sabato 12 luglio, a partire dalle 18.30!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Mouriès da el pistoletazo de salida a las fiestas estivales con una velada de abrivado y bodega en el Parque del Moulin Peyre el sábado 12 de julio, a partir de las 18.30 h

