ABSALON, ABSALON ! Montpellier

ABSALON, ABSALON !

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-10

Après le succès de Ils nous ont oubliés, elle nous plonge dans un spectacle racontant le destin d’un homme humilié, assoiffé de reconnaissance sociale, dans un Sud étasunien déchiré par la guerre de Sécession et le délire d’une industrialisation naissante.

Dix ans après Les Palmiers sauvages, Séverine Chavrier retrouve les mots de William Faulkner avec l’un de ses romans les plus magistraux. Inspiré d’un épisode biblique, ce texte, proche d’une tragédie antique, déploie une multitude de récits. La parole rapportée, à quelque deux générations d’intervalle au jeune Quentin, dans l’exiguïté d’une pièce aux volets fermés, du dortoir d’une université du Nord ou encore de la banquette arrière d’un buggy, s’organise en récits fragmentés par l’obsession de celui qui énonce, ressasse et recompose sous nos yeux (et nos oreilles) la vérité, pour comprendre la sienne, à partir de ce qui dans ce récit parle de lui.

Ce puzzle donne à Absalon, Absalon ! un suspense, non pas narratif mais un suspense en spirale, plus enveloppant, peut-être plus anxiogène aussi, un vertige, c’est peut- être cette moiteur du Sud qui descend en nous.

Durée

5h avec deux entractes

à partir de 14 ans .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

After the success of Ils nous ont oubliés, she plunges us into a show recounting the destiny of a humiliated man, thirsting for social recognition, in an American South torn apart by the Civil War and the delirium of nascent industrialization.

German :

Nach dem Erfolg von Ils nous ont oubliés (Sie haben uns vergessen), lässt sie uns in ein Stück eintauchen, das das Schicksal eines gedemütigten Mannes erzählt, der nach sozialer Anerkennung in einem vom Bürgerkrieg und dem Delirium der aufkommenden Industrialisierung zerrissenen Süden der Vereinigten Staaten dürstet.

Italiano :

Dopo il successo di Ils nous ont oubliés, ci immerge in uno spettacolo che racconta la storia di un uomo umiliato, assetato di riconoscimento sociale, in un Sud americano dilaniato dalla Guerra Civile e dal delirio della nascente industrializzazione.

Espanol :

Tras el éxito de Ils nous ont oubliés, nos sumerge en un espectáculo que cuenta la historia de un hombre humillado, sediento de reconocimiento social, en un Sur de Estados Unidos desgarrado por la Guerra de Secesión y el delirio de la industrialización naciente.

