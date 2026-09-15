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AGENDA · Pontarlier

Absinthiades au Musée – L’ Absinthe muse des artistes Pontarlier

samedi 3 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Musée Municipal
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Absinthiades au Musée – L’ Absinthe muse des artistes

Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 15:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
À l’occasion des Absinthiades, plongez dans l’univers fascinant de l’absinthe, muse des artistes du XIXe siècle. De l’affiche publicitaire aux grandes œuvres picturales, découvrez, au détour d’une conférence, comment la « fée verte » a nourri l’imaginaire artistique.
À partir de 14 ans. Durée 1h   .

Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16  musee@ville-pontarlier.com

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English : Absinthiades au Musée – L’ Absinthe muse des artistes

L’événement Absinthiades au Musée – L’ Absinthe muse des artistes Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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