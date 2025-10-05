Absolument Jazz After The Crescent Bourges

16 rue Jacques Cœur Bourges Cher

Vibrez au rythme de la 14e édition d’Absolument Jazz !

La Saison Jazz 2025-2026 d’After the Crescent revient pour sa 14e édition avec une programmation pleine de caractère. Chaque performance promet une expérience sonore unique, alliant tradition et modernité. .

16 rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 86 05 afterthecrescent18@atcjazz.com

English :

Vibrate to the rhythm of the 14th edition of Absolument Jazz!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der 14. Ausgabe von Absolument Jazz!

Italiano :

Vibrate al ritmo della 14a edizione di Absolument Jazz!

Espanol :

¡Vibre al ritmo de la 14ª edición de Absolument Jazz!

L’événement Absolument Jazz After The Crescent Bourges a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BOURGES