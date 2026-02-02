Absolument Jazz After The Crescent Bourges
Absolument Jazz After The Crescent
16 rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : – –
Début : 2026-02-08
fin : 2026-05-30
2026-02-08
Vibrez au rythme de la 14e édition d’Absolument Jazz !
La Saison Jazz 2025-2026 d’After the Crescent revient pour sa 14e édition avec une programmation pleine de caractère. Chaque performance promet une expérience sonore unique, alliant tradition et modernité. .
16 rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 86 05 afterthecrescent18@atcjazz.com
English :
Vibrate to the rhythm of the 14th edition of Absolument Jazz!
