Absolument Jazz After The Crescent Bourges

Absolument Jazz After The Crescent

16 rue Jacques Cœur Bourges Cher

Début : 2026-02-08

fin : 2026-05-30

2026-02-08

Vibrez au rythme de la 14e édition d’Absolument Jazz !

La Saison Jazz 2025-2026 d’After the Crescent revient pour sa 14e édition avec une programmation pleine de caractère. Chaque performance promet une expérience sonore unique, alliant tradition et modernité. .

16 rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 86 05 afterthecrescent18@atcjazz.com

English :

Vibrate to the rhythm of the 14th edition of Absolument Jazz!

