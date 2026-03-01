Absolument Jazz Kai GRAIG Trio feat Sean PAYNE Bourges

Absolument Jazz Kai GRAIG Trio feat Sean PAYNE

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2026-03-11 20:00:00

2026-03-11

Une soirée jazz exceptionnelle au Théâtre Jacques Cœur avec le Kai GRAIG Trio feat Sean PAYNE, entre modernité, virtuosité et improvisation.

Dans le cadre de la programmation Absolument Jazz proposée par After the Crescent, le Théâtre Jacques Cœur accueille le Kai GRAIG Trio feat Sean PAYNE pour un concert placé sous le signe du jazz contemporain. Les musiciens proposent un répertoire mêlant compositions originales et influences jazz modernes, porté par une grande liberté d’improvisation et une belle complicité musicale. Une soirée idéale pour les amateurs de jazz et de musique live.

Rendez-vous mercredi 11 mars 2026 à 20h au Théâtre Jacques Cœur à Bourges. Réservations et renseignements auprès des organisateurs.

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 86 05

English :

An exceptional jazz evening at the Théâtre Jacques C?ur with the Kai GRAIG Trio feat Sean PAYNE, combining modernity, virtuosity and improvisation.

