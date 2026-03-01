Absolument Jazz Pierre Boussaguet Trio Bourges

Absolument Jazz Pierre Boussaguet Trio

Une soirée jazz avec le Pierre Boussaguet Trio dans le cadre du cycle Absolument Jazz .

Dans le cadre de la programmation Absolument Jazz proposée par l’association After the Crescent, l’Auditorium de Bourges accueille le Pierre Boussaguet Trio pour le concert Enfant de la Basse . Ce trio de jazz propose une soirée musicale mêlant compositions, improvisations et énergie collective, portée par des musiciens reconnus de la scène jazz. Rendez-vous samedi 14 mars 2026 à 20h à l’Auditorium de Bourges. Réservations auprès des organisateurs. 10 .

English :

An evening of jazz with the Pierre Boussaguet Trio as part of the Absolument Jazz series.

