Absolument Jazz Pierre Boussaguet Trio Bourges

Absolument Jazz Pierre Boussaguet Trio

Absolument Jazz Pierre Boussaguet Trio Bourges samedi 14 mars 2026.

Absolument Jazz Pierre Boussaguet Trio

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Une soirée jazz avec le Pierre Boussaguet Trio dans le cadre du cycle Absolument Jazz .
Dans le cadre de la programmation Absolument Jazz proposée par l’association After the Crescent, l’Auditorium de Bourges accueille le Pierre Boussaguet Trio pour le concert Enfant de la Basse . Ce trio de jazz propose une soirée musicale mêlant compositions, improvisations et énergie collective, portée par des musiciens reconnus de la scène jazz. Rendez-vous samedi 14 mars 2026 à 20h à l’Auditorium de Bourges. Réservations auprès des organisateurs. 10  .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 86 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of jazz with the Pierre Boussaguet Trio as part of the Absolument Jazz series.

L’événement Absolument Jazz Pierre Boussaguet Trio Bourges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT BOURGES

Prochains événements à Bourges